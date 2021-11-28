شروط إسقاط قرض بنك التسليف 1443 ورابط الاستعلام عن إعفاء البنك بالسجل المدني                         

كيفية إسقاط قرض بنك التسليف هو ما نتحدث حوله بالتفصيل عبر السطور التالية من هذا المقال، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد كبير من الخدمات للمواطنين السعوديين، ومنه توفير قروض إلى الكثير من المواطنين السعوديين من الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل، حيث تهدف القروض إلى مساعدتهم وتحسين أوضاعهم المادية، وهناك عدد من الأشخاص الذين يتعثرون عند سداد القرض وفي حالة توافر الشروط المطلوبة لديهم سوف يتم إسقاط القرض.

إسقاط قرض بنك التسليف 1443

للحصول على خدمة إسقاط القرض لابد من توفر الشروط التالية:

تقديم مستندات تثبت أن المستفيد من القرض لا يعمل، ولا يمكنه دفع الأقساط الخاصة بالقرض.

أن يكون الحد الأدنى لعمره 25 عام، الحد الأقصى 55 عام.

تقديم صورة من الهوية الوطنية له.

كتابة طلب إعفاء بنك التنمية والتوقيع عليه.

تقديم الإثبات الطبي الذي يثبت عدم قدرته على العمل، وبالتالي عدم قدرته على السداد.

نسخة من البطاقة العائلية.

يتم إرسال جميع الأوراق والمستندات السابقة إلى الديوان الملكي السعودي من خلال مكتب البريد.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

يمكنك الاستعلام عن إعفاء القرض عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي على الإنترنت.

في حالة الدخول بواسطة النفاذ الوطني يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

التوجه نحو الخدمات الإلكترونية، مع تحديد نوع الإعفاءات الذي تريد الاستعلام عنه.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بهذا الإعفاء.

إسقاط قروض بنك التسليف عن المتوفين

تم توفير خدمة إسقاط القروض عن المتوفين من خلال وزارة المالية السعودية، وتسمح هذه الخدمة بتقديم طلب لإسقاط باقي أقساط القرض عن المتوفى سواء كان القرض من صندوق التنمية الزراعي، صندوق التنمية العقارية، بنك التسليف والادخار.

وللحصول على هذه الخدمة يتم الدخول إلى الموقع لرسمي لوزارة المالية السعودية على الإنترنت، واختيار خدمة إعفاء المتوفى من القرض، وكتابة جميع البيانات والمعلومات التي تكون مطلوبة على الموقع، وفيما بعد يتم متابعة قبول أو رفض الطلب، وفي حالة الرفض يتم ذكر الأسباب.