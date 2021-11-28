رقم الهاتف التسويقي الراجحي 1443 تواصل مجانًا على الأرقام الآتية الآن

رقم الهاتف التسويقي الراجحي من أهم الأرقام التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لأن بنك الراجحي من أشهر وأهم البنوك السعودية التي توفر عدد كبير من الخدمات المتنوعة للمواطنين، ويتمكن هؤلاء المواطنون من خلال الاتصال على الرقم التسويقي أن يتواصلون مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وطرح أي أسئلة أو استفسارات، وفيما يلي رقم الهاتف التسويقي، وأهم الخدمات التي يمكن تأديتها من خلاله.

الهاتف التسويقي الراجحي

يستطيع جميع العملاء أن يتواصلون مع بنك الراجحي من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

يمكن الاتصال على الرقم الموحد 009669220003344.

كما يمكن التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني المخصص لعملاء البنك الحاليين وهو رقم 8001248880.

وهناك رقم آخر للتواصل وهو خاص بالعملاء الجدد وهو رقم 8001241222.

أهم تعاملات بنك الراجحي

بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية وأقدمها، ومن أهم تعاملاته ما يلي:

تداول الأوراق المالية.

فتح حساب لدى البنك وحفظ الأموال.

خدمة تحويل الأموال من مكان إلى مكان آخر، ومن دولة إلى دولة أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى.

خدمة تحويل العملات النقدية.

يساعد البنك على تقديم عدد كبير من أنواع القروض.

يقدم خدمات للمساعدة على إقامة المشروعات الصغيرة.

مميزات التواصل عبر الهاتف التسويقي بنك الراجحي

هناك الكثير من المميزات والخدمات التي يمكن الاستفادة منها عبر التواصل عبر الهاتف، وتتميز خدمة العملاء لدى بنك الراجحي أنها متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، ومن أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر الهاتف ما يلي: