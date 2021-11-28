افخم أنواع السيارات.. سيارة لكزس آل اكس 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

سعر ومواصفات سيارة لكزس ال اكس 2022 نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن السيارة وأهم المواصفات الأساسية والتي تتوفر فيها، حيث أن التجهيزات الخاصة بالسيارة تعتبر من أفضل ما يمكن أن يجده كل من يرغب في القيادة لسيارة تمتاز بقوة تصميمها سواء من الداخل، أو من الخارج، وعن أهم تجهيزاتها، ومواصفاتها الأساسية نتحدث بالتفصيل من خلال السطور الآتي ذكرها.

سعر ومواصفات سيارة لكزس ال اكس 2022

سعر ومواصفات سيارة لكزس ال اكس 2022 ما يود التعرف عليه مختلف مفضلي المتابعة لأحدث نوعيات السيارات من النوع الجيب، والتي تتسم بالفخامة مع قوة وروعة التصميم، وتعتبر المواصفات الأساسية الخاصة بالسيارة هي التي تدفع بالكثيرين لاقتنائها أو حجز موديلها الأخير والأحدث، ومن أقوى مواصفات السيارة ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة لكزس ال اكس 2022

المواصفات الخاصة بسيارة لكزس ال اكس 2022 من نوع الجيب ذو التصميم الفخم من أهمها ما يلي:

المحرك الخاص بالسيارة لكزس ستمائة إل إكس بقوة تبلغ ما يقدر بنحو أربعمائة وتسعة حصان.

عزم دوران محرك سيارة لكزس يبلغ ما يعادل القيمة ستمائة وخمسين نيوتن لكل واحد متر.

الناقل الحركي نوعه أوتوماتيك متعدد السرعات.

السيارة قد تم تزويدها بما يعف بنظام الفرامل الكابحة إلكترونيا، كما يتوفر فيها النظام الخاص بالتوجيه الإلكتروني.

لوحة من العدادات المتميزة ولوحة العرض الخاصة بالسيارة لكزس تتكون من عدد شاشتين.

الشاشة العلوية مقاس اثني عشر بوصة والثانية سبعة بوصة.

أسعار السيارة من نوع لكزس إل إكس:

الأسعار الخاصة بالسيارة بالأسواق بالمملكة العربية السعودية تقدر بما يعدل قرابة الستمائة ألف ريال سعودي، وذلك بعد أن تم التدشين للحدث العالمي الخاص بالسيارة من نوع موديل جيب بمدينة الرياض.

التكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة تتغير ما بين الدولة والأخرى وعلى حسب الفئة الخاصة بالسيارة يتحدد السعر، والسعر الحالي للسيارة من نوع لكزيس لموديل عام ألفين اثنين وعشرين، حيث تعد السيارة ممتلئة بالمواصفات الجديرة بالاقتناء وقدمنا لكم في هذا المقال كل مواصفات السياره لازكزس بأسعار تحفه يمكن شراؤها بسهولة