الاردن : التربية تتوقّع استمرار التعليم الوجاهي للفصل الثاني

دوت الخليج :- قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن الفصل الدراسي الأول والامتحانات ستعقد وجاهيًّا، متوقعا استمراره خلال الفصل الثاني.

وأكد عويس ، السبت، أن بقاء تسجيل إصابات بفيروس كورونا يوميا في المدارس بين 2000-2500 إصابة “ستبقى الأمور تحت السيطرة”، وسط “تزايد” في أعداد الإصابات في الفئة العمرية من 12-16 عاما.

وأشار عويس إلى أن “التعليم الوجاهي هو الأساس وبقينا عليه خلال الأشهر الماضية، وسنبقى عليه ما دامت الأمور تحت السيطرة”.

وتحدث عن “تزايد في عدد الإصابات بالفيروس في الفئة العمرية من 12-16 عاما”، وفق عويس الذي أشار إلى أن “هذه الزيادة مقبولة إلى حد ما”.

وأشار إلى تسجيل 1234 إصابة جديدة بالفيروس في المدارس اليوم بين الطلبة والمعلمين والإداريين، و”هذا يشكل نسبة قليلة”. “إذا بقيت الإصابات كما هي تتراوح بين 2000 و2500 إصابة تبقى الأمور تحت السيطرة” وفق المملكة .

وأغلقت وزارة التربية منذ بدء الجائحة حوالي 1356 شعبة صفية. ولفت عويس إلى 290 شعبة مازالت مغلقة.

وأكد أن “الشعب التي تظهر فيها إصابات كورونا تغلق لمدة 5 أيام”.

وذكر عويس أن 7 مدارس مغلقة وتحول التعليم فيها إلى عن بعد لأن نسبة الإصابة بالفيروس فيها “كان أكثر من 10%”.

وأوضح: “كان لدينا 10 مدارس تحولت إلى التعليم الإلكتروني، عادت منهم 3 وبقي 7 مغلقة. وكل هذه المدارس من أصل 7 آلاف مدرسة”، مبينا أنه “يمكن القول إن الأمور تحت السيطرة”.