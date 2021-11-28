الكويت: لا إغلاق للمطار أو الحدود بعد أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ حمد جابر العلى الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا فى الكويت، أنه "لا إغلاق لمطار الكويت الدولى ولا الحدود البرية والبحرية الكويتية"، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا فى بعض الدول الإفريقية.





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا مساء أمس السبت، قال الشيخ حمد جابر العلى، إن اللجنة تدارست الخطوات المتعلقة بتطورات ظهور المتحور الجديد فى بعض الدول الإفريقية والقرارات الموصى بها بهذا الشأن، مؤكدًا أن هناك خطوات يجب على الجميع اتخاذها سواء الموجودين داخل الكويت أو خارجها وسيعودون إليها. وشدد المسؤول الكويتى البارز على أن "الفيروس المتحور خطير، وجميع الدول اتخذت إجراءات إغلاق وإيقاف الرحلات إلى بعض الدول فى القارة الإفريقية، وهو ما أوصت به اللجنة". وأشاد الشيخ حمد جابر العلى، بـ"الوضع الصحى فى البلاد فوق الممتاز بفضل من الله، وجهود أبطالنا بوزارة الصحة على ما يقومون به".

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