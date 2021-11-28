عاجل | فتح رابط نتائج وظائف وزارة الحج 1443 للاستعلام عن أسماء 473 مترشح لوظيفة حارس

رابط نتائج وظائف وزارة الحج، من أهم الروابط التي يتم الدخول عليها الآن من قبل المتقدمين على وظيفة حارس، على بند المستخدمين الذي كانت قد أعلنت عنها في يوم 2021/11/10 الجاري، ودعت الوزارة المترشحين مبدئياً الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الحج، للاستعلام عن أسمائهم ومعرفة مواعيد المقابلات الخاصة بهم عن طريق الأميل الشخصي للمتقدم ورقم الجوال، الذي تم تسجلهم في طلب التقديم، ودعت وزارة الحج المقبولين مبدئياً الحضور وفق المواعيد المحددة لهم، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعتبر متخلي عن ترشيحه للوظيفة، وفيما يلي رابط الاستعلام.

رابط نتائج وظائف وزارة الحج 1443

قالت وزارة الحج والعمرة أن الترشيح المبدئي للوظائف، يمكن الاستعلام عن من خلال موقع الوزارة الرسمي، ولا يعني القبول النهائي ويجب على المقبولين أستكمال إجراءات القبول في الوظائف، من خلال الحضور في المواعيد المحددة والالتزام بكافة التعليمات عند الحضور، من أرتداء للكمامات والحرص على التباعد، وعدم أصطحاب أي من أفراد الأسرة عند الحضور للمقابلات الشخصية للوظائف، وإحضار نموزج التقديم للمراجعة عند الحضور.

نتائج وظائف وزارة الحج والعمرة

كانت وزارة الحج قد أعلنت عن بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل، ومن أهمها أن لا يكون له أي سوابق جنائية، وأن يتمتع بصحة عامة جيدة تمكنه من أداء مهام وظيفته كحارس، وأيضاً يكون لديه خبرة لا تقل عن عام في هذا العمل، وفيما يلي المستندات الواجب إ&حضارها عند المراجعة والمقابلة الشخصية.

أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها وتكون الهوية سارية المفعول. شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية. أحضار أي شهادات خبرة في مجال الوظيفة المتقدم لها. المستندات المذكورة أعلاه يجب أحضار الأصول لها وتكون موثقة وسليمة لعدم تعرض صاحب الطلب للمسائلة القانونية عند ؟أكتشاف عدم صحتها.

المستندات المطلوبة عند المراجعة والمقابلاتوزارة الحج والعمرة

من أهم الوزارة في الحكومة السعودية، فهي الوزارة التي تقوم بعملية تنظيم مناسك الحج والعمرة، للسعوديون وضيوف الرحمن من كل بقاع المعمورة، وتحاول الوزارة توفير أقصى سبل الراحة والأمان للمواطنين من زوار البيت الحرام، في ظل جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم الآن.