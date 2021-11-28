من ضمن ما يبحث عنه عشاق السيارات هو حجز معرض الرياض للسيارات موسم الرياض 2021 حيث تجميع لسيارات العالم النادرة في مكان واحد، بداية المعرض كانت الخميس 18-نوفمبر ومن المتوقع استمراره حتى 2 ديسمبر المقبل، يبدأ الدخول في تمام الساعة الرابعة مساءً في مكان معرض الرياض للسيارات .

معرض الرياض للسيارات موسم الرياض 2021

أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط يقدم أنشطة ومعالم فريدة واستثنائية لعشاق وهواه السيارات في المملكة. إلى جانب أن المعرض يضم الشركات العملاقة في صناع السيارات. والسيارات الكلاسيكية في المنطقة التراثية ويوجد متحف باجاني الحصري والذي يستعرض تاريخ صناعة الشركة العريق. ومنطقة البلازا. ويوجد أنواع السيارات على الإطلاق. ويوجد أيضًا أحدث السيارات ومزادات علانية عالمية وفي الأخير حلبة سباق السيارات والتي ستضم عروضًا يومية للكبار والأطفال وغير ذلك الكثير.

رابط حجز معرض الرياض للسيارات موسم الرياض 2021

يمكن حجز معرض سيارات الرياض بالخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع موسم الرياض.

اختر فاعلية سيارات الرياض.

ثم النقر على كلمة احجز الآن.

وسجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ثم اختر فئة التذكرة وعدد التذاكر ثم النقر على الدفع

يتم سحب قيمة التذاكر من محفظتك الإلكترونية.

وعند الدخول لا تنسى إظهار حالتك الصحية عبر تطبيق توكلنا.

قيمة تذكرة كبار الشخصيات (يوم واحد ) 450 ريال.

قيمة تذكرة دخول اليوم الواحد 150 ريال.

قيمة تذكرة اليوم الواحد لكبار الشخصيات 450 ريال.

تذكرة دخول لمدة 11 يوم 4500 ريال

تذكرة دخول المدة 1100 ريال.

تذكرة يوم المزاد لكبار الشخصيات 900 ريال.

التذكرة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال أو البيع .

في حالة إلغاء الفاعلية أو تأجيلها يتم إرسال قيمة التذكرة لمحفظة العميل الإلكترونية.

الدخول مقتصر على المحصنين بجرعتين في تطبيق توكلنا.

لابد من الحضور باكرًا للفاعلية ويحق للجهة المنظمة عدم دخول المتأخرين.

يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول الفاعلية وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة .

الالتزام بالمحافظة على الذوق العام .

الجهة المنظمة غير مسئولة عن المتعلقات الشخصية أو حالات الوفاة أو الإصابات أو الأمراض المنقولة .

وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يخرج عن الذوق العام.

أسعار تذاكر معرض سيارات الرياضشروط دخول فاعلية معرض السيارات