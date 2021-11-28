فاوتشي يحذر من "أوميكرون" ويطلب الاستعداد بهذه الطريقة

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الأحد، إن على الأميركيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأضاف لتلفزيون إيه.بي.سي نيوز: "من السابق لأوانه القول ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة".

ولكنه أكد "يجب أن تكونوا مستعدين لفعل أي شيء وكل شيء".

وعبر فاوتشي عن اعتقاده أن "متحور أوميكرون" سيصل إلى البلاد في النهاية، مطالبا بالاستعداد بشكل جيد لذلك، خاصة عبر الحصول على اللقاح لمن لم يفعل ذلك بعد، وبالحصول على الجرعة المعززة لمن تلقح مسبقا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة B.1.1.529""، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.

وأطلقت هيئة الصحة العالمية على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، واصفة إياه بأنه مثير للقلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات، وبعض الأدلة المبكرة على أنه يحمل درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى.