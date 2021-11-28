الجامعة العربية تدين استباحة الرئيس الإسرائيلى الحرم الإبراهيمى بالخليل

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استباحة إسرائيل للحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل المحتلة، والتى تأتى فى ظل استمرار وإمعان سلطات الإحتلال فى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وذلك استهتاراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.





وقالت الأمانة العامة فى بيان، إن هذا إقتحام الحرم الإبراهيمى يأتى بمناسبة دينية يهودية، فى إطار ما يتعرض له الحرم من تهويد بعد تقسيمه الزمانى والمكانى، الذى جاء بعد المذبحة التاريخية للحرم الإبراهيمى فى شهر رمضان عام 1994 والتى راح ضحيتها بصلاة الفجر حوالى 29 شهيداً.

وأضاف البيان، إنه فى إطار ما تتعرض له مدينة الخليل من مخططات استيطانية منذ إقامة مستوطنة كريات أربع فى قلب المدينة، والتى ما زالت تتوسع فى إطار المحيط الإبراهيمى الشريف بممارسات الاقتلاع والتهجير والفصل العنصرى والتهويد، ومصادرة بيوت المواطنين والتى يقيم بها حوالى 400 مستوطن متطرف يمارسون شتى صنوف العنف والإرهاب ضد المدنيين، بحراسة أكثر من 1800 جندى إسرائيل، هذا إلى جانب عشرات المستوطنات المنتشرة على أراضى الخليل وتحاصرها من كافة الجهات.

وأكدت الأمانة العامة، أن ما تتعرض له مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمى الشريف وآخره عملية الاقتحام من رأس السلطة الرسمية الإسرائيلية، إنما يؤكد على إمعان سلطات الاحتلال فى العدوانية والعنصرية، ومواصلة ارهابها الرسمى والمنظم ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه ومقدساته، فى ذات المنهج الذى تمارسه سلطات الإحتلال فى تهويد القدس واستهداف الحرم القدسى الشريف، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك ما يستدعى خاصة فى مثل هذا اليوم، "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى"، أن يعبر هذا العالم عبر مؤسساته المعنية وفى المقام الأول الأمم المتحدة عن موقفه الرافض والمدين لهذا الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فى ذلك اقتحام الرئيس الإسرائيلى للحرم الابراهيمى الشريف، وتحمل مسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لهذا العدوان والاستهداف الإسرائيلى المتواصل بتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته بما فيها القدس والخليل، مستذكراً فى هذا المقام بعثة الخليل الدولية، التى أنهت سلطات الاحتلال عملها قسراً فى يناير 2019، وذلك على طريق انهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوق غير قابلة للتصرف التى أكدتها المواثيق والقوانين الدولية، قرارات الشرعية الدولية.