عاهل الأردن: سنواصل الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس

جدة - نرمين السيد - جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، التأكيد على مواقف بلاده الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق العادلة والمشروعة، خصوصًا حقه فى تقرير مصيره ونيل تطلعاته بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.





وذكرت وكالة أنباء الأردن "بترا"، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال رسالة للملك عبدالله إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى الشقيق، الذى يصادف الـ29 من شهر نوفمبر من كل عام.

وأكد الملك عبدالله، على أن الأردن سيواصل، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، بذل كل الجهود لحماية هذه المقدسات ورعايتها والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود فى عملية السلام، ودعم إجراءات بناء الثقة ومنع التصعيد وأية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام، بما فى ذلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، ومصادرة الأراضى وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، بالإضافة إلى أهمية دعم المجتمع الدولى للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطينى فى إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين وفرص تحقيق السلام.

وقال الملك عبدالله، فى الرسالة، إنه لا بد من توفير كل سبل الدعم لاستدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لحين الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائى ويحفظ حقوق الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.

وأعرب عن شكره وتقديره للجنة على جهودها المخلصة فى سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التى تأسست من أجلها، ومساعيها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.