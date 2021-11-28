بريطانيا تدعو المواطنين الأقل من 40 عاما لتلقى الجرعة المعززة للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا أنتونى هارندن نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين فى بريطانيا، اليوم الأحد، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، لضرورة التوجه للحصول على جرعة معززة ضد متغير "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.





وقال هارندن - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى - "أعتقد أن هناك حاجة قوية جدًا لرفع مستوى الأجسام المضادة فى المجتمع بأكمله". وأضاف: "تسريع البرنامج المعزز، من خلال تمديد النطاق العمرى وتقليل الفاصل الزمنى بين الجرعة الثانية والجرعة المعززة، سيكون استراتيجية مقبولة". وأعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، أمس السبت، تسجيل أول حالتى إصابة بمتحور أوميكرون الجديد فى البلاد.

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