الصحة العالمية: عدم المساواة في توزيع اللقاحات يزيد من انتشار متحورات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون «مثير للقلق» .

وأوضحت المنظمة، في تغريدة على تويتر، إن عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي زيادة عدد الوفيات حول العالم، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا، ما يؤدي بدوره إلى الخلل الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم.

وقالت الصحة العالمية، إن ظهور متحور «أوميكرون» الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن اللقاح يمكن أن يقي الشخص من الأعراض الخطيرة لكوفيد-19، وبالتالي يحميه من خطر الوفاة بالفيروس.

وشددت منظمة الصحة العالمية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية دائما وأبدا، ومنها:

*ارتداء قناع الوجه

*الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص

*التهوية الجيدة

*تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال

*الحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت