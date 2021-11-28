رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بالعراق استمارة التطوع في الكليات العسكرية العراقية 2022

استمارة التقديم وزارة الدفاع 2021-2022 ، نستمر في متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل حول بدء تطبيق المدارس العسكرية 2021 في العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن توفر التطبيق لوزارة الدفاع 2021 لجميع الخريجين الاعدادية للالتحاق بالكليات العسكرية في العراق وذلك وفقا لشروط التقديم الى وزارة الدفاع 2021 وسنتعرف على هذه الشروط اضافة الى وضع رابط على استمارة التقديم للمدارس العسكرية من أجل تعبئة استمارة تطوع في وزارة الدفاع العراقية لجميع خريجي المدارس الاعدادية، ونستعرض معكم تفاصيل كيفية التسجيل في استمارة وزارة الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة عبر التقرير.

استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراق

أصدرت استمارة التقديم وزارة الدفاع 2021-2022 ووزارة الدفاع العراقية بيانًا من المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية يحيى رسول يوم الأربعاء 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 دعا خلالها جميع خريجي الإعدادية أوضحت الوزارة أنها ستتلقى طلبًا إلى وزارة الدفاع اعتبارًا من اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ، حيث أكدت أن عمليات استكمال الاستبيان لوزارة الدفاع ستستمر حتى يوم الاثنين. في اليوم التاسع والعشرين من نفس الشهر، عبر الرابط الموجود على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت حيث أكدت أن عمليات استكمال الاستبيان لوزارة الدفاع ستستمر حتى يوم الاثنين في اليوم التاسع والعشرين من نفس الشهر عبر الرابط الموجود على موقع وزارة الدفاع الرسمي.

شروط التقديم على وزارة الدفاع

وقد صدر منهم أنه قد تم الإعلان عن شروط التقديم إلى وزارة الدفاع 2021-2022 وأهمها أن يكون المتقدم عراقياً الجنسية و ابوين عراقيين، كما اشترطت وزارة الدفاع أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة في العلوم والآداب بمتوسط ​​70 ٪ أعلاه، وسنواصل معك الشروط الأخرى كما هو موضح أدناه: