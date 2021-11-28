متى ايداع مكافأت الطلاب 1443 بالمملكة تفاصيل شرح الاستعلام عن مكافأت الطلاب لشهر نوفمبر

موعد إيداع مكافآت الطلاب في المملكة 1443، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن أقتراب موعد صرف مكافآت الطلاب لهذا الشهرالتي تقدمها المملكة كدعم مادي الطلاب الغير قادرين من أجل إعانتهم على أستكمال الدراسة وعدم التسرب من التعليم، بدأ معدل البحث من جانب الطلاب يزيد بشكل كبير عن موعد صرف مكافأة هذا الشهر، حيث أن الوزارة تصرف هذه الدعم الطلابي كل شهر منذ اعتماد هذه نظام المكافآت المالية بالمدارس في المملكة كدعم للطلاب من أجل القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم بسبب عدم القدرة المالية ، ونتطرأ في هذا المقال عن موعد صرف إيداع المكافآت في المملكة، والفئات المستحقة لهذا النوع من الدعم وكيفية استعلام الطالب أو ولى الأمر عن المكافأة الخاصة به من خلال موقع نور.

موعد إيداع مكافآت الطلاب في المملكة

وتحرص وزارة التربية والتعليم السعودية من تقديم هذا الدعم على النهوض بمستوى التعليم في المملكة ومساعدة الفئات المختلفة من الطلاب الغير قادرين أو ذوى الاحتياجات الخاصة على مواصلة التعليم خصوصاً في ي المراحل الأساسية دون أن يقف الاحتياج المادي حائل بينهم وبين مسيرتهم التعليمية، لذلك تقدم الوزارة الدعم شهرياً، للطلاب من بداية مرحلة التعليم الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر أن يتم صرف مكافآت الطلاب بالمملكة في 27 من الشهر الجاري، وتصرف المكافآت للعديد من فئات الطلاب سواء بالتعليم العام أو التربية الخاصة، ومن فئات الطلاب المستحقة للمكافأة:

ذوى الإعاقات الجسدية والنفسية والصم والبكم

أبناء المعلمين المتوفين

طلاب محو الأمية

المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريمقيمة مكافآت الكلاب في المملكة

وتتولى وزارة التربية والتعليم تحديد قيمة الدعم المادي الذي تقدمه للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، حيث تختلف القيمة باختلاف مرحلة التعليم وظروف الطالب المستحق، وتتراوح قيمة هذه المكافآت المالية التي تصرفها الوزارة للطلاب كل شهر ما بين 150 ريال سعودي و300 ريال سعودي بحد أقصى لكل طالب .

طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب في المملكة من موقع نور

ويمكن لجميع الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام في حالة أن كان الحالي من فئات الطلاب المستحقة للمكافأة وتنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم الدراسي، أن يقوموا بالاستعلام عن إيداع المكآفات إليكترونيا من خلال موقع نور الخاص، وذلك من خلال إجراء الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لموقع نور.

تسجيل كلمة اسم المستخدم كلمة السر رمز التحقق

الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع والضغط على خيار خدمة المكافآت والإعلانات.

الضغط على مسيرة المكافأة، ثم يتم تسجيل بيانات الطالب

سوف يتم ظهور كل ما يخص المكافأة المالية وموعد صرفها وقيمتها.