شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين والعزباء وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 بالسعودية

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين والعزباء يعد الضمان الاجتماعي من الخدمات الهامة المقدمة من سلطات المملكة العربية السعودية وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرف شهريا إلي الجهات المستحق له ولكن للحصول على هذا المبلغ يجب استيفاء بعض الشروط الخاصة للحصول على ذلك المعاش وبالأخص للمتزوجين والعزباء سوف نلقي الضوء حول هذا الموضوع من خلال السطور القادمة.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443

توجد مجموعة من الشروط التي تخص الحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي والتي قد تختلف هذه الشروط من فئة إلى اخرى ولكن سوف نتحدث عن فئه المتزوجين وقد وضعت اليهم الشروط الأتية:

يحق لكل السيدات الأرامل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

يحق صرف المعاش للسيدات المطلقات والآتي لديهم أبناء.

تستحق معاش الضمان الاجتماعي المرأة التي غاب عنها زوجها أو في حالة إذا كان زوجها مدمن ممن يتعاطى المواد المخدرة.

بالنسبة للزوجة التي هجرها زوجها ولم يعد ينفق عليها وعلى أولادها فمن حقها معاش الضمان الاجتماعي.

كما يستحق معاش الضمان الاجتماعي أي شخص من الأشخاص ممن ليس لديهم عائد مادي أو عمله لا يمده بدخل شهري من المال يكفي للعيش بحياة طيبة وكريمة له ولأفراد أسرته.

تحصل على معاش الضمان الاجتماعي السيدات التي لا تملك عائل لها ارمل أو مطلق أو يتيمة أو مهجورا.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي لكل الفئات من الأيتام سواء كانوا من الذكور أو الأنات كما يحق لليتيم الذي يكون مجهول الأب أو النسب.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي للسيدة الأجنبية والتي قد تزوجت من رجل سعودي الجنسية أو في حالة أن أصبحت أرملة وكان لديها أولاد من زوجها السعودي.

كما يستحق معاش الضمان الاجتماعي لكل الأشخاص من ذوي الإصابات الشديدة أو الإعاقات الجسدية.

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء 1443

هنا بالنسبة للشروط الخاصة بالفتاة العزباء فأنها لا تختلف كثيرا عن شروط السيدة الأرملة وسبق شرحنا خطواتها بالتفصيل ومن بين تلك شروط الفتاه العزباء الأتي:

شرط أساسي أن تكون الفتاة العزباء من أبناء المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون الفتاة العزباء مقيمة على أراضي المملكة بالفعل. ليس لديها عائل يقوم بالصرف عليها. ليس لديها دخل مادي أو مالي أو حتى دخل قليل جدا ولا يكفي للعيش بحياة كريمة. تستحق معاش الضمان الاجتماعي الفتاه العزباء أن يكون والدها متوفي أو مطلق وتكون والدتها مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية السعودية.

سوف يوجد أمامك الصفحة الرئيسية للموقع والتي يوجد بها العديد من الخدمات المختلفة.

سوف يتم ظهور قائمة اخرى قم بالبحث على كلمة بوابة الخدمات الإلكترونية ثم قم بالضغط عليها مباشرة.

وبعد قم بالضغط على كلمة مستخدم جديد في الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال كافة البيانات التي يتطلبها منك الموقع بعد الانتهاء من إدخال البيانات السابقة يتم تفعيل الحساب عبر رقم الهاتف الخاص بك.

بالنسبة لرفض أو قبول الطلب سوف يتم معرفتك بذلك بصورة فورية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي