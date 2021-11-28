أخبار اليمن : انخفاض جديد في درجات الحرارة.. وفلكي يمني يحذر

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. وفلكي يمني يحذركشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل.

وتوقع الشوافي انخفاض في درجات الحرارة واجواء باردة في الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية، موضحاً أن المتوقع لشدة الحالة من الدرجة الثانية باللون الاصفر.

وحذر الفلكي الشوافي المواطنين من الاجواء الباردة خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين بالاماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر، داعياً المزارعين في الاحواض والمرتفعات الجبلية إلى الحذر.

