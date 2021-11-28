كشف تقرير إخباري أنه من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال موقع "جي إس إم أرينا" إن سامسونغ ستطلق هاتفها Galaxy A13 إما قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.
وأوضح المصدر أن هذا الهاتف سيأتي في نسختين، الأولى ستدعم "4 جي" والثانية "5 جي".
وحسب التسريبات المنتشرة، فإنه من المنتظر أن يضم "إي 13" 4 كاميرات في الخلف، سيجري عرضها بشكل عمودي، كما هو الحال في "A52s".
كما سيحتوي الهاتف على مقبس سماعة مقاس 3.5 ملم في الأسفل، بجانب منفذ USB-C ومكبر الصوت.
ورجح "جي إس إم أرينا" أن يكون إنتاج "A13" قد بدأ بالفعل في الهند، وبالضبط في نويدا الواقعة في ضواحي نيودلهي.
ومن المتوقع أن يناهز سعر الهاتف المنتظر نحو 250 دولارا بالنسبة لنسخة "5 جي"، على أن تكون نسخة "4 جي" أرخص بقليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريب جديد عن هاتف سامسونغ المنتظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.