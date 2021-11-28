فرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - كشف مصدر دبلوماسى فى وزارة الخارجية الفرنسية، أن بلاده ستبدأ فى إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس آبابا مساء اليوم الأحد، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.





وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، إن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قررت إصدار أمر برحلة عارضة خاصة لتسهيل مغادرة رعايانا. وكانت فرنسا قد حثت الأسبوع الماضى كل رعاياها على مغادرة إثيوبيا دون تأخير مع تصاعد الصراع هناك.

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