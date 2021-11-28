شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل والفئات المستحقة لصرف المعاش

يبحث عدد كبير من المواطنين في السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 2021/2022، حيث أنها من أهم الشروط التي تؤهلهم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا بالمملكة، حتى يتم مساعدتهم على مواجهة الأعباء والظروف المعيشية، وفي السطور القادمة نتحدث معكم عن الشروط اللازمة التي أعلنت عنها الوزارة حتى يتم الموافقة على منح راتب الضمان للعاطلين عن العمل.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي من المعاشات الهامة التي تقدمها حكومة المملكة كمساعدة لعدد كبير من الأشخاص، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفة شهرياً للمستحقين، وذلك من خلال أموال الزكاة التي يتم تحصيلها، ويتم التسجيل في البرنامج جميع المواطنين والمقيمين بشكل دائم في المملكة، ويجب توافر الشروط المطلوبة بهم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم دعم البرنامج بشكل مستمر من قبل كافة الجهات الحكومية السعودية، لتوفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

أعلنت الحكومة السعودية عن الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص العاطلين عن العمل، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون الشخص مقيم دائما في المملكة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود، والعاطلين عن العمل.

أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

يجب أن لا يكون مسجلا في مؤسسة التأمين الاجتماعي سابقاً.

تقديم ما يثبت عدم الحصول على أي مساعدات أخرى.

تقديم تقرير طبي معتمد يؤكد عدم القدرة على أداء المهام الوظيفية.

يشترط تقديم أوراق تثبت عدم امتلاك عقار.

والجدير بالذكر أن الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي يتم طبقاً للجدول التالي:-

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي: