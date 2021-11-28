متى إجازة الفصل الدراسي الأول وما هي مدتها؟

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إجازة الفصل الدراسي الأول ومدتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول ومدة الإجازة وخاصة بعد قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب واقتراب موعد الإجازة لهذا يبحث الطلاب بكثرة في تلك الفترة عن موعد الإجازة ومدة إجازة الفصل الدراسي الأول إذ يرغبون وبشدة في الحصول على بعض الراحة لهم من المذاكرة والدراسة بعد مرور ثلاثة أشهر من الدراسة لذلك نطلعكم على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول للصفوف التعليمية المختلفة وفترة الإجازة المحددة.مدة إجازة الفصل الدراسي الأول
قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول حسب التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد على أن تكون الإجازة بدايةً من العشرين من شهر ربيع الثاني والموافق بالتاريخ الميلادي الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي وهذا لكافة الصفوف والمراحل التعليمية وقد تبدأ عند بعض الصفوف قبل أو بعد ذلك الموعد بيوم أو يومين على أن تظل الإجازة حيث أن التقويم الدراسي قد أوضح موعد بداية إجازة كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة والذي يتم الاطلاع عليه قبل بدء الدراسة من قبل جميع المشاركين في عملية التعليم من طلاب ومعلمين.
ويوضح التقويم الدراسي كذلك مدة إجازة الترم الأول للطلاب في المدارس السعودية سواء كانوا بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ستكون حوالي عشرة أيام إلى اثنا عشر يومًا لبعض الصفوف الأخرى التي تنتهي اختباراتها قبل الصفوف التعليمية الأخرى على أن تعود الدراسة مرة أخرى في الخامس من ديسمبر 2021.موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول
أما عن بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول المحددة مسبقًا فهي:
- ستكون بداية الاختبارات النهائية في الرابع عشر من نوفمبر الحالي والموافق بالتاريخ الهجري التاسع من ربيع الثاني لتستمر الاختبارات فترة عشرة أيام.
- لكي تنتهي الاختبارات في الخامس والعشرين من نوفمبر وتبدأ إجازة الطلاب للفصل الدراسي الأول في السعودية.
- وتعود الدراسة من جديد في الخامس من ديسمبر.
- مع العلم أن اختبارات المرحلة الابتدائية ستكون عن بعد والمرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقوا التلقيح ستكون حضورية أما من لم يتلقوا اللقاح ستكون عن بعد.
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إجازة الفصل الدراسي الأول ومدتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول ومدة الإجازة وخاصة بعد قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب واقتراب موعد الإجازة لهذا يبحث الطلاب بكثرة في تلك الفترة عن موعد الإجازة ومدة إجازة الفصل الدراسي الأول إذ يرغبون وبشدة في الحصول على بعض الراحة لهم من المذاكرة والدراسة بعد مرور ثلاثة أشهر من الدراسة لذلك نطلعكم على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول للصفوف التعليمية المختلفة وفترة الإجازة المحددة.مدة إجازة الفصل الدراسي الأول
قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول حسب التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد على أن تكون الإجازة بدايةً من العشرين من شهر ربيع الثاني والموافق بالتاريخ الميلادي الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي وهذا لكافة الصفوف والمراحل التعليمية وقد تبدأ عند بعض الصفوف قبل أو بعد ذلك الموعد بيوم أو يومين على أن تظل الإجازة حيث أن التقويم الدراسي قد أوضح موعد بداية إجازة كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة والذي يتم الاطلاع عليه قبل بدء الدراسة من قبل جميع المشاركين في عملية التعليم من طلاب ومعلمين.
ويوضح التقويم الدراسي كذلك مدة إجازة الترم الأول للطلاب في المدارس السعودية سواء كانوا بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ستكون حوالي عشرة أيام إلى اثنا عشر يومًا لبعض الصفوف الأخرى التي تنتهي اختباراتها قبل الصفوف التعليمية الأخرى على أن تعود الدراسة مرة أخرى في الخامس من ديسمبر 2021.موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول
أما عن بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول المحددة مسبقًا فهي:
- ستكون بداية الاختبارات النهائية في الرابع عشر من نوفمبر الحالي والموافق بالتاريخ الهجري التاسع من ربيع الثاني لتستمر الاختبارات فترة عشرة أيام.
- لكي تنتهي الاختبارات في الخامس والعشرين من نوفمبر وتبدأ إجازة الطلاب للفصل الدراسي الأول في السعودية.
- وتعود الدراسة من جديد في الخامس من ديسمبر.
- مع العلم أن اختبارات المرحلة الابتدائية ستكون عن بعد والمرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقوا التلقيح ستكون حضورية أما من لم يتلقوا اللقاح ستكون عن بعد.
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