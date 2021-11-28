أخبار اليمن : منتخب اليمن يتألق ويخطف الفوز من البحرين

منتخب اليمن يتألق ويخطف الفوز من البحرينتمكن منتخب اليمن للشباب لكرة القدم اليوم، من الفوز على المنتخب البحريني بهدف دون مقابل في المباراة الأخيرة التي جرت على ملعب البصرة الدولي في بطولة غرب آسيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان للمنتخب الوطني الأفضلية في السيطرة والاستحواذ والحرص والإصرار والحماس وبناء الطلعات الهجومية بشكل متوازن دون التفريط في الحذر وتغطية المنطقة الخطرة للمنتخب.

ونجحت إحدى الهجمات في صناعة الفارق المطلوب يعد عرقلة واضحة من قبل دفاعات المنتخب البحريني للنجم محمد بوتشي ليحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 8 نفذها هشام بلابل ووضع الكرة في الشباك البحرينية مسجلاً الهدف الأول للمنتخب اليمني.

وكاد المنتخب البحريني أن يسجل التعادل في الدقيقة 27 لكن هشام بلابل تولى مهمة ابعاد الكرة، وحاول في الدقيقة 30 قاسم الشرفي أن يسدد من هجمة سريعة بذكاء في الزاوية اليمنى لحارس البحرين لكن الكرة اصطدمت بمدافع البحرين وتحولت إلى ركنية.

وسجل قاسم الشرفي من عكسية هدفاً ثانياً في الدقيقة 42 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم يمني أداءً ونتيجة.

في الشوط الثاني حاول منتخب البحرين للشباب العودة إلى المباراة وإدراك التعادل فظهر أكثر ترتيباً لصفوفه من الشوط الأول وخاصة في بدايات الشوط وشكل أكثر من هجمة خطرة أبرزها في الدقيقة 62 من كرة طولية من منتصف الملعب وصلت لكابتن البحرين عبدالله الخلاصي الذي واجه حارس منتخبنا وجهاً لوجه ووضعها في المرمى لكن بسام فريد تصدى لها وابعدها وانقذ المرمى من هدف بحريني محقق.

وبهذا الفوز صعد المنتخب اليمني إلى المركز الثالث بعد أن كان في المركز الأخير.