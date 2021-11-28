الدنمارك ترصد حالتى إصابة بـ «أوميكرون» قادمتين من جنوب أفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال معهد شتاتنز سيروم الدنماركى - فى تصريحات خاصة لشبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الوافدين يخضعان للعزل فى الدنمارك، كما نصح من تعاملوا معهما عن قرب بالخضوع أيضا للعزل".

ولم يتضح - حتى الآن - ما إذا كان الوافدان يعانيان من أعراض الإصابة بالمتحور، وأنهما قد تلقيا تطعيمهما ضد (كوفيد-19)، وأجريا الاختبارات الطبية لفيروس كورونا قبل سفرهما من عدمه.

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