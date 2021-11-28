المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية المباشرة لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان حكومى أن هذا القرار يأتى جراء التفشى السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون)، لاسيما فى أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التى حققها المغرب فى مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.

وأضاف البيان، أنه سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية عند الحاجة.