بريطانيا ترصد ثالث إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة البريطانية للأمن الصحى جينى هاريس - حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، إن الشخص المُصاب بالسلالة الجديدة غادر بريطانيا بالفعل وسافر إلى إحدى دول جنوب القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن "تقنيات التسلسل المتطورة تمكننا من العثور على التحورات الفيروسية واتخاذ خطوات سريعة تجاهها للحد من انتشارها".
وأضافت أنه من المُرجح للغاية أن يتم اكتشاف المزيد من المُصابين بالسلالة الجديدة خلال الأيام القادمة كما يحدث حاليا فى العديد من دول العالم، وذلك بالتزامن مع رفع عمليات رصد الإصابات عن طريق تتبع مُركز لدائرة إتصال وتواصل المُصاب"، موضحة أن هناك عملية واسعة جارية لتتبع ورصد السلالة بمدينة ويستمنستر التى زارها المصاب بـ"أوميكرون" قبل مغادرة البلاد.
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