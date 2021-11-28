فاوتشى: يتعين علينا الاستعداد لمواجهة تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى أنتونى فاوتشى اليوم الأحد أنه يتعين على المواطنين الاستعداد لفعل أى شيء وكل شيء فى سبيل مواجهة تفشى أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال فاوتشى - فى تصريحات إعلامية أوردها موقع (يو إس نيوز) الأمريكى - "إنه من السابق للأوان التحدث عما إذا كنا بحاجة إلى فرض عمليات إغلاق أو اتخاذ إجراءات جديدة".

يذكر أن علماء فى جنوب أفريقيا أكدوا اكتشاف متحور جديد من كورونا، كما أرجعوا السبب إليه فى زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة عن قلقهم إزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث تحتوى هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

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