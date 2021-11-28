رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية 2021 شروط التطوع الكلية العسكرية

رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية 2021 في بحث متزايد اليوم من أجل القيام بالتطوع بالنسبة للشباب في الكليات العسكرية 2021 العراق، حيث كانت وزارة الدفاع قد أعلنت علي موقعها الخاص، أن يمكن للطلاب المتخرجين من الاعدادية أن يتقدموا بتسجيل أنفسهم في استمارة للالتحاق كمتطوعين في الكليات العسكرية لخريجي الإعدادية، وقد تم وضع شروط وعدد من الضوابط حتى يتم الموافقة علي الطلاب المتقدمين.

شروط التقديم على وزارة الدفاع العراقية 2021

وضعت وزارة الدفاع في العراق عدد من الشروط حتي يتم قبول هؤلاء الطلبة للتطوع في الكليات العسكرية ومن أهم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الطلاب المتقدمين الذين قد حصلوا علي الإعدادية هي كالتالي :

أن يكون هذا الطالب عراقي الجنسية من أبوين عراقيين

أن يكون الطالب المتقدم هو متخرج من احدي المدارس الإعدادية في أى محافظة عراقية، ويكون نسبة النجاح حوالي 70% فما أعلي

لا يقل عمر الأشخاص المتقدمين عن عمر 18 سنة ولا يمكن أن يزيد عن 22 سنة

بالنسبة للعسكريين لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يكون اعلي عن 24 سنة .

طول الطالب المتقدم لا يقل عن 165 سم.

لا يثبت ضده أى انسحاب من أي دورة قد تمت للكليات العسكرية .

رابط استمارة التقديم الدفاع العراق

يستطيع الطلاب المتقدمين التطوع في الكليات العسكريه ان يقوموا تسجيل في استمارة التقديم على وزارة الدفاع وذلك من كافة انحاء العراق عبر رابط استمارة التقديم حيث يقوم هؤلاء الطلاب بكتابة جميع البيانات وهي تاريخ الميلاد والاسم الثلاثي وكذلك رقم الجوال، وكان المتحدث الرسمي بالنسبة للقوات المسلحة العراقية يحيي رسول فد صرح يوم الأربعاء الماضي حول قرار وزارة الدفاع العراقية بفتح باب التقدم بالنسبة للطلاب الذين قد أتموا دراسة الإعدادية لجميع الاقسام علمي وأدبي وقسم التجاري والقسم الصناعي للتقدم في الدورة 112 وذلك في بالنسبة للتطوع في الكلية العسكرية الأولى، وأكد أيضا أنه على الشخص المتقدم أن يقوم بملء استمارة التقديم الخاصة بكل ما فيها من بيانات مطلوبة، حيث أنه سيتم اختيار الطلاب المتطوعين بعد دراسة دقيقة للتأكد من أن كل الشروط تنطبق عليهم.