كيفية استعلام عن غرامات البلدية وغرامة وضع مطب صناعي أمام المنزل وإتلاف الحشائش والأشجار

كيفية استعلام عن غرامات البلدية احد الخدمات الهامة التي تقدمها السلطات السعودية، حيث حرصت الحكومة السعودية توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد على الجميع في تنفيذ خدماتهم ومتطلباتهم، كما أكدت الأمانة العامة للبلدية أنه كل موطن وحتي الوافدين المقيمين لهم حقوق وواجبات، لذلك لا يحق لكل مواطن أن يقوم بعمل أي تعديل في الطريق أو الحدائق والمتنزهات دون الرجوع للسلطات المختصة، حيث أن المملكة وضعت إجراءات صارمة، من شأنها معاقبة أي شخص يقوم بإشغال الطريق بأي شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح من الديوان العام للإمارة، وتزداد العقوبة والغرامة في حالة قيام المخالف بقص الحشائش أو قطع شجرة، وفي السطور التالية سوف نشرح كيفية الاستعلام عن غرامات البلدية.

يتم الاستعلام على المخلفات من خلال إدخال الرقم الشخصي.

إن كنت صاحب مؤسسة أو مصنع أو متجر تقوم بإدخال رقم السجل التجاري.

بعد ذلك الدخول على موقع البلدية.

قم باختيار نوع الإثبات.

اختر أيقونة شخصي.

في حالة كونك صاحب عمل تجاري اختر السجل التجاري.

الدخول على أيقونة “السجل” ادخل رقم السجل التجاري.

قم بإضافة رقم المخالفة (ستجدها في الإيصال الذي قدمته لك الشرطة).

ثم أضغط على كلمة بحث ذات اللون الأخضر.

ستظهر لك كافة تفاصيل المخالفة.

كيفية استعلام عن غرامات البلديةغرامة وضع مطب صناعي أمام المنزل

وأعلنت الأمانة العامة للديوان العام الملكي فرض غرامة تبدأ من 3000 و لا تزيد عن 5000 ريال سعودي على كل من وضع مطب، دون الحصول على تصريح بالإضافة إلى تكلفة الإزالة، في حالة تكرار الأمر تتضاعف الغرامة ويتعرض المخالف للحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وفقاً لما تحدده هيئة القضاء، حيث تسبب تلك المخافة إلى تعطل الطريق وتوقفه، لهذا تم زيادة الغرامة، واعتبرها غرامة إشغال طريق.

غرامة إتلاف الحشائش والأشجار

على نفس السياق أكد الديوان العام الملكي على حالات القيام بإزالة الحشائش، أو الأشجار أثناء وضع المطب تسجل مخالفة على المواطن، لا تزيد تكلفة الغرامة عن 1000 ريال سعودي، مع إلزامه بإعادة الطريق كما كان. تضاف إلى تلك الغرامة قيمة المصاريف الإدارية.