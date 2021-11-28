خطوات تحميل ببجي على الكمبيوتر والموبايل أحدث إصدار ديسمبر 2021

خطوات تحميل لعبه ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من الناس يبحثون على لعبة ببجي عن طريق متنوع محركات البحث لكي يستطيع تحميله سواء كان من الكمبيوتر أو من الهاتف الذكي، وبالإضافة إلى ذلك تعد لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية الشهيرة جدا في أنحاء العالم كله والأكثر شعبية، وحصلت على أعداد كبيرة من الإعجاب منذ إنشائها سنة 2017، وفي هذا المقال نقدم لكم العديد من المعلومات عن هذا الموضوع.

خطوات تحميل ببجي على الكمبيوتر

تعتبر لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب الموجودة منذ إنشائها قبل بضعة سنوات قليلة، وحصلت على نجاح كبير ووضعت بين قائمة الألعاب الإلكترونية، وتعد هذه اللعبة قتالية ويجب على كل لاعب فيها القضاء حي لكي يحصل على الفوز، وتمتاز بالتصميم الرائع وسوف نعرض لكم بعض الخطوات الخاصة بهذه اللعبة من خلال النظام المحاكي وبالتالي:

في البداية يجب الدخول إلى المحركات البحث والعثور على محاكي Bluestacks، وتحميل المحاكي ثم تثبيته على الجهاز سواء كان اللاب توب أو الكمبيوتر الخاص بك.

بعد الانتهاء من تثبيت المحاكي، بعد ذلك قم بفتح واستكمال تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالدخول إلى جوجل بلاي عن طريق المحاكي والعثور على لعبة ببجي.

بعد العثور على اللعبة قم بفتحها والاستمتاع بها.

خطوات تحميل لعبة ببجي على الهاتف المحمول

يمكنك تثبيت لعبة ببجي بطريقة بسيطة وبالتالي:

يمكنك الدخول إلى جوجل بلاي والعثور على هذه اللعبة.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة تحميل اللعبة ثم يتم تثبيتها بطريقة مباشرة بعد الانتهاء من التحميل.

يمكنك فتحها بكل سهولة والاستمتاع باللعب.

أما عن المحمول الذي يعمل بنظام IOS.

يجب الدخول إلى الآب ستور.

تحميل ببجي موبايل لنظام الأندرويد