شروط تقسيط سيارة مرسيدس مستعملة من البنوك في السعودية

شروط تقسيط سيارة مرسيدس مستعملة أعلن البنك الأهلي السعودي كل ما يتعلق بها بعد توفير مرسيدس مستعمل أقساط بالاشتراك مع المعارض السعودية التي توفر السيارات الجديدة والمستعملة للمواطنين في الأسواق، ومن أجل تقسيط مرسيدس بدون فوائد أو مع سداد الرسوم الإدارية لا بد أن تتوافر بعض المعايير في المتقدمين وفق ما حدده البنك وكذلك للحصول على سيارات هيونداي مستعملة تقسيط حيث أن البنك يوفر سلسلة متعددة من أحدث أنواع السيارات لذا سنوفر لكم كافة شروط تقسيط سيارات إسلامي 2021.

شروط تقسيط سيارة مرسيدس مستعملة

تعد السيارة مرسيدس من أفضل السيارات عالميًا ولذا يفضلها العديد من الأفراد من داخل المملكة سواء السعوديين أو المقيمين وقد أتاح البنك الأهلي إمكانية تقسيط السيارات المستعلمة مرسيدس في حالة توافر الشروط التالية:

ضرورة أن تكون أحد العاملين بجهة من الجهات الحكومية أو الهيئات الخاصة.

أن تكون قد وصلت إلى سن الثمانية عشر من العمر.

يجب أن تتحصل على مرتب شهري بقيمة ألفان وخمسمائة ريال سعودي بأي من جهات العمل المعتمدة.

قضائك لمدة شهر بجهة العمل الحكومية أو ثلاثة أشهر بجهة العمل الخاصة إحدى أهم الشروط الأساسية لقبول طلب التقسيط.

في حالة تحويل راتبك إلى أي من البنوك الأخرى فيتم قبول طلب التقسيط في حالة حصولك على 4000 ريال قيمة ثابتة لراتبك الشهري.

يسمح بالتمويل لأصحاب المؤسسات في حالة تجاوز مدة التأسيس 6 أشهر، على أن يكون إجمالي الدخال لمالك المؤسسة لا يقل عن عشرة ألاف ريال، بالإضافة إلى وصول صاحب المؤسسة لسن خمسة وعشرون عامًا.

يوفر البنك إمكانية التقسيط أيضًا للمتقاعدين في حالة حصولهم على مرتب تقاعدي بقيمة ألفان وخمسمائة ريال، وبسن لا يتجاوز 70 عامًا.

أن تكون السيارة التي ترغب في تقسيطها تم فحصها من قبل الجهات المعتمدة لدى البنك.

ألا تتجاوز سنة صنع السيارة المراد تقسيطها العام الحالي أو الذي يسبقه بسنة أو سنتين، وكذلك السيارات ذات موديل أعلى بعام واحد فقط.

رقم مندوب البنك الأهلي للسيارات

يمكن للراغبين في تقسيط السيارات من البنك الأهلي التواصل مع مندوب البنك من خلال الرقم 920000891 والتعرف على أحدث العروض والإجراءات من خلال أقرب فرع لك في المملكة.