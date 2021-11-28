اليابان تدعم الموزانة العامة الفلسطينية بـ10 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - وقع وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة وسفير اليابان لدى فلسطين ماجوشى ماسايوكى، اليوم الأحد، اتفاقية تتلقى بموجبها الموازنة العامة الفلسطينية 10 ملايين دولار، وذلك بحضور رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية.





وقال رئيس الوزراء الفلسطينى - خلال التوقيع - "هذه المنحة مهمة بالنسبة لنا وستخصص لدعم الموازنة، وتأتى فى سياق الدعم اليابانى المتواصل لفلسطين من أجل بناء المؤسسة الفلسطينية القادرة على الصمود وتعزيز الخدمة لشعبنا، والنهوض بالمؤسسة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأضاف "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لليابان على ما تقدمه من دعم لفلسطين، حيث تعتبر من أهم الدول المانحة، ومن المهم أن ما تقدمه ينسجم مع الأوليات الوطنية الفلسطينية".

ومن جهته، أكد السفير اليابانى مواصلة دعم بلاده لشعب وحكومة فلسطين، والعمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص بشكل مستمر من أجل الوصول إلى هدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومواصلة بناء جسور التعاون وتعزيز الصداقة اليابانية الفلسطينية.

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