وزير الخارجية التونسى يشارك فى الاجتماع الصينى - الأفريقى

جدة - نرمين السيد - يتوجه وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى إلى العاصمة السنغالية (داكار) للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الثامن الصينى-الأفريقى (فوكاك) المقرر أن ينعقد يومى 29 و30 نوفمبر الجارى تحت شعار "تعميق الشراكة بين الصين وأفريقيا .. وتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع صينى-أفريقى ذى مستقبل مشترك فى عصر جديد".





وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية مساء اليوم الأحد أن هذا الاجتماع سيمثل فرصة لتقييم الشراكة "الصينية-الأفريقية" وأوجه تطويرها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة وما بعدها، لاسيما فى ظل التحولات العميقة التى يشهدها العالم منذ جائحة "كوفيد-19"، وغيرها من التحديات الماثلة.

ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر خطة عمل 2022-2024 ورؤية 2035 للتعاون الصينى الأفريقى وتغير المناخ إلى جانب إعلان داكار.

وأضاف البيان أن الجرندى سيتوجه من داكار مباشرة إلى مدينة "وهران" الجزائرية للمشاركة فى المؤتمر الوزارى الثامن رفيع المستوى حول "السلم والأمن فى أفريقيا" الذى سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2021.

وسيتناول الاجتماع العديد من المسائل ذات الصلة بالسلم والأمن فى القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعديد من التحديات التى تستنزف مقدرات القارة الأفريقية التنموية.

وسيجرى الوزير التونسى على هامش الزيارتين العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

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