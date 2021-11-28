فرنسا تعلن البدء في إعادة مواطنيها من إثيوبيا

قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية إن السلطات ستبدأ مساء اليوم الأحد في إعادة بعض مواطنيها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى باريس بعد استئجار طائرة خاصة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله: "قررت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية استئجار رحلة خاصة لتسهيل مغادرة مواطنينا. وهي مدفوعة بالكامل".
وحثت فرنسا الأسبوع الماضي جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا دون تأخير مع تصاعد الصراع في البلاد.
وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية قوات تيغراي منذ أكثر من عام في صراع أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين في إثيوبيا.
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