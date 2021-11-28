قرارات عاجله من الملك سلمان بشان تمديد صلاحية الاقامات وتاشيرات الخروج والعوده

بدأت اليوم الأحد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية. فى تمديد صلاحية الاقامات وتاشيرات الخروج والعوده.انفاذا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين. حيث أعلنت الجوازات السعودية اليوم عن بدء المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية جميع الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من دون رسوم او مقابل مادى.الى تاريخ 28 – 6 -1443 الموافق 31 – 1 2022. وتبحث الكثير من المقيمين في المملكة الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة وزيارات عن كيفية تمديد التأشيرات والإقامات وخاصة انهم خارج المملكة.ونظرا الى الوضع الراهن وتفشي فيروس كورونا وظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون. سوف نوضح فى هذا المقال القرارات الصادرة فى هذا الشأن والدول الذى يسرى عليها

قرارمعالى وزير الماليه السعودى

يأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية السعودى. فى إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية. كوفيد 19 وكذلك ظهور المتحور الجديد اوميكرون الأشد والسريع الانتشار. وضمن الإجراءات الاحترازية. والتدابير الوقائيه التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين. وتسهم في تخفيف الاثار الاقتصاديه والماليه.

طريقة التمديد للاقامات والتاشيرات

وضحت المديرية العامة للجوازات إلى أن عملية تمديد الإقامات والتأشيرات سواء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرات الزيارات. سوف يتم اليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات. أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج على النحو التالى.

اولا تمديد صلاحية الاقامات وتاشيرات الخروج والعودة

يتم تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة.فى الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها. ليكون الى تاريخ 28 – 6 – 1443 الموافق 31 -1 – 2022.باستثناء الذين تلقو جرعتين من اللقاح. داخل المملكه قبل مغادرتهم المملكة.

ثانيا تاشيرات الزيارهمن قبل وزارة الخارجيه

يتم تمديد تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكه. من الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا. ليكون الى 28- 6 -1443 الموافق 31 – 1 -2022..

يتم التمديد الى الدول التى تم عليق القدوم منها وقد أصدرت وزارة الداخليه السعوديه قرارات تعليق القدوم من معظم الدول الافريقية وخاصة بعد ظهور متحور كورونا الجديد والأشد خطورة متحور أوميكرون. والذى اكتشف عن طريق علماء فى جنوب افريقيا.

تم تعليق القدوم مباشرة وغير مباشرة من هذه الدول. الى المملكه العربيه السعوديه

جنوب أفريقيا . مالاوي . مدغشقر. زيمبابوي. بتسوانا. زامبيا. أنجولا. سيشل. جزر القمر.موريشيوس

الدول التم تم تعليق القدوم منها الى السعوديه