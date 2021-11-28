“الثلاثاء العظيم” موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري

يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر فريق اليونايتد، موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، في قمة الجولة أل 14 من عمر أعرق وأقوى المسابقات الدوري الانجليزي الممتاز، يدخل أصحاب الأرض المباراة بمعنويات عالية، بعد أن حققوا التعادل في ملعب ستامفورد بريدج معقل متصدر البريمرليج تشلسي بهدف لكل فريق، كان اليونايتد البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل أصحاب الأرض من ركلة جزاء، وبذالك يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلي النقطة 18 في المركز الثامن، بعد خوض 13 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف واستقبلت شباكه 22 هدف.

أما الفريق الضيف في قمة اليوم الجانرز فريق أرسنال، فيدخل اللقاء وهو يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه في جدول الدوري الانجليزي الممتاز، وكان أرسنال قد حقق الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل، ليصل للنقطة 20 ويحتل المركز الخامس بترتيب المسابقة قبل لقاء اليوم، لعب أرسنال 13 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدف وسكنت شباكه مثلهم 12 هدف.

20.00 الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

21.00 التاسعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

22.00 العاشرة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

23.00 الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، لبنان.

24.00 الثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 13 9 3 1 25 5:31 26 30 2 مانشستر سيتي 13 9 2 2 25 7:27 20 29 3 ليفربول 13 8 4 1 25 11:39 28 28 4 وست هام يونايتد 13 7 2 4 25 16:24 8 23 5 آرسنال 13 7 2 4 25 17:15 -2 23 6 وولفرهامبتون 13 6 2 5 25 12:12 0 20 7 توتنهام هوتسبير 12 6 1 5 26 17:11 -6 19 8 مانشستر يونايتد 13 5 3 5 25 22:21 -1 18 9 برايتون 13 4 6 3 25 14:12 -2 18 10 ليستر سيتي 13 5 3 5 25 23:20 -3 18 11 كريستال بالاس 13 3 7 3 25 19:19 0 16 12 برينتفورد 13 4 4 5 25 17:17 0 16 13 أستون فيلا 13 5 1 7 25 21:18 -3 16 14 إيفرتون 13 4 3 6 25 20:16 -4 15 15 ساوثهامتون 13 3 5 5 25 18:11 -7 14 16 واتفورد 13 4 1 8 25 24:18 -6 13 17 ليدز يونايتد 13 2 6 5 25 20:12 -8 12 18 بيرنلي 12 1 6 5 26 20:14 -6 9 19 نورويتش سيتي 13 2 3 8 25 27:7 -20 9 20 نيوكاسل يونايتد 13 0 6 7 25 29:15 -14 6

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنالجدول ترتيب البريمرليج قبل المباراةمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

قمة اليونايتد والجانرز تكررت قبل هذا اللقاء في 58 مناسبة، حقق اليونايتد الفوز في 23 مباره، بينما فاز أرسنال في 16 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة جمعت الفريقين، سجل مانشستر يونايتد 78 هدف، بينما سجل أرسنال 61 هدف، كانت أكبر نتيجة شهدها الديربي عام 2012/2011، عندما فاز مانشستر على أرسنال بنتيجة 8 أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة وحكم المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري الانجليزي على قنوات بي إن سبورت القطرية، ولقاء القمة بين مانشستر وأرسنال سوف ينقل على قناة bein sports connect، ولم تعلن القناة عن المدرب حتى الآن وعند تحديد المعلق، سنوافيكم باسمه على الفور، حكم القمة هو الحكم الدولي “مارتن أنكينسون”.

المباراة مانشستر يونايتد * أرسنال البطولة الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت الثلاثاء القادم 2021/11/30 الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت السعودية الملعب ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد” القنوات الناقلة بي إن سبورت القطرية

بطاقة المباراة