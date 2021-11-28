مكالمة تنهي أزمة مدير تصوير كبير مع مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التواصل مع مدير التصوير الكبير محسن أحمد بعد ساعات من التعبير عن غضبه لعدم تلقيه دعوة رسمية لحضور افتتاح الدورة الثالثة والأربعين من المحفل الفني الأبرز في مصر، للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية.

وشهدت دار الأوبر المصرية، يوم الجمعة الفائت، حفل افتتاح المهرجان بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وعدد من الأسماء اللامعة في عالم الفن من مصر والعديد من الدول الأخرى فضلا عن تكريم النجمة نيللي والفنان كريم عبدالعزيز والمؤلف الموسيقي الهندي "إي أر رحمان".

وتحدث محسن أحمد، أحد أبرز مديري التصوير في السينما المصرية، عن استيائه من مهرجان القاهرة السينمائي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منوها إلى إحساسه بالشك تجاه كونه مايزال على قيد الحياة.

ويقول محمد عبدالرحمن، مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي، لموقع "دوت الخليج": "لم يكن هناك تعمد في غياب الدكتور محسن أحمد عن حفل الافتتاح فهو قامة سينمائية كبيرة ونكن له كامل التقدير والاحترام ولكافة الشخصيات الفنية التي أثرت في وجدان الشعوب من خلال أعمالها البديعة".

وخلال مسيرته وضع محسن أحمد بصمة مغايرة في عشرات الأفلام السينمائية التي قام بتصويرها، أبرزها "البداية" للمخرج صلاح أبوسيف و"زوجة رجل مهم" إنتاج عام 1988 و"الكيت كات" و"هاللو أميركا"، وفي الألفية الجديدة "دم الغزال" من بطولة نور الشريف و"زهايمر" للنجم عادل إمام، كما أخرج فيلم "أبو العربي" للفنان هاني رمزي.

ويضيف عبدالرحمن لموقع "دوت الخليج": "بعد انتشار الأخبار عن حزن الدكتور محسن، تحدثت وزيرة الثقافة المصرية مع محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي من أجل التدخل في إنهاء سوء الفهم الذي جرى مع مدير التصوير الكبير، وبالفعل تواصل معه ودارت بينهم محادثة اتسمت بالود".

وأصدرت نقابة المهن السينمائية المصرية بيانا رسميا لتقديم اعتذار إلى مدير التصوير المخضرم، واصفة إياه بأيقونة إبداعية وصاحب إبداعات وعطاءات متميزة في مجال الفن، شارك في أعمال هامة وساهم في حصولها على العديد من الجوائز مع توجيه رسالة دعم ومساندة له.

ويذكر مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي، لموقع "دوت الخليج": "وجهنا دعوة رسمية إلى الدكتور محسن لحضور ندوة فيلم (الكيت كات) بمناسبة مرور 30 عاما على عرضه الأول، رفقة صناع العمل، وسيكون متواجدا للحديث عن دوره البارز في تلك التجربة".

وأشرف محسن أحمد على تصوير "الكيت كات"، الفيلم مستوحى من رواية "مالك الحزين" للأديب المصري إبراهيم أصلان، وجرى اختيار العمل الذي أخرجه داوود عبدالسيد وتصدى لبطولته النجم محمود عبدالعزيز، ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصري، بحسب استفتاء النقاد.

ويؤكد عبدالرحمن أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تهتم دائما بحضور جميع القامات الفنية لحفلتي الافتتاح والختام وفعاليات المهرجان المختلفة التي تمتد حتى يوم الخامس من ديسمبر، مُشددا على أن غياب التواصل مع بعض النجوم هو أمر غير مقصود.

ويتوافد المئات يوميا على دور العرض المخصصة لمهرجان القاهرة السينمائي لمشاهدة أفلام المسابقة الرسمية التي تصل إلى 15 فيلما ومسابقة الأفلام القصيرة التي تضم 22 فيلما من كافة دول العالم، فضلا عن الاشتراك في ملتقى القاهرة السينمائي الخاص بمشاريع الأفلام الجديدة وأيام القاهرة لصناعة السينما لحضور الندوات والمحاضرات الفنية المتنوعة.