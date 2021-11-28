ألمانيا: 3 إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا

وقال وزير الدولة للشئون الاجتماعية فى إقليم هيسن كاى كلوز - حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن الاختبار التسلسلى أكد النتيجة، والحالة المشتبه بها التى تم الإعلان عنها صباح أمس "السبت" هى إصابة مؤكدة بسلالة أوميكرون.
وأوضح "كلوز"، أن الحالة الأولى كانت لمسافر قادم من جنوب إفريقيا إلى هيسن، التى يقع فيها مطار فرانكفورت الدولى، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين فى إقليم بافاريا رصدوا مُصابين اثنين بالسلالة الجديدة.
جدير بالذكر أن ألمانيا فرضت قيودا على السفر من وإلى جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، وهو ما يعنى أن الرحلات القادمة من هناك ستحمل على متنها مواطنين ألمان فقط تلقوا اللقاح بالكامل على أن يقضوا مدة حجر صحى 14 يوما بعد وصولهم البلاد.
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