سلاح الجو التايواني يبعد نحو 30 طائرة صينية دخلت المجال الدفاعي للجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إن طائرات سلاح الجو التايواني سارعت مرة أخرى لتحذير وإبعاد نحو 30 مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، أن أحدث توغل جوي صيني شاركت فيه 18 طائرة مقاتلة إضافة إلى خمس قاذفات "إتش-6" القادرة على حمل سلاح نووي، إلى جانب طائرة تزود بالوقود في الجو، وهو أمر غير معتاد.

وأردفت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير وإبعاد الطائرات الصينية، في حين نشرت نظما صاروخية لمتابعتها.

ولم يرد تعليق فوري من الصين التي قالت في السابق إن "مثل هذه التحركات تدريبات تهدف إلى حماية سيادة البلاد".

وتشكو تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، منذ عام أو أكثر من تكرار الطلعات الجوية الصينية قرب الجزيرة، عادة في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي، قرب جزيرة براتاس التي تسيطر عليها تايوان.