نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل على الدعم التكميلي “تكافل 1” صندوق المعونة الوطنية سجل عبر takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل على الدعم التكميلي “تكافل 1″، من أكثر الكلمات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد إعلان صندوق المعونة الوطنية بالأردن عن تحديد موعد بدء فتح باب التسجيل لمستفيدين جُدد، للحصول على الدعم النقدي الذي يقدمه برنامج تكافل 1، حيث سيتم رفع عدد المستفيدين من 85 ألف آسرة مستفيده فعلياً ومسجلين على البرنامج، إلي 135 ألف آسرة بعد إضافة 50 ألف آسرة جديدة خلال التسجيل الجديد، مع العلم أنه يمكن للمسجلين فعلياً تحديث بياناتهم من خلال نفس رابط التسجيل المخصص لتسجيل بيانات المستفيدين الجُدد، على أن يستثني من هذا التسجيل المنتفعين من المعونة الشهرية المتكررة ومنتسبي الأجهزة الأمنية وكذالك موظفي الحكومة، وحرصاً منا على تقديم المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية نقدم لكم تفاصيل الموضوع بكل دقة، مع توفير الرابط الرسمي الذي خصصه صندوق المعونة الوطنية للتسجيل.

رابط التسجيل على الدعم التكميلي بالخطوات

الدخول على الموقع الإلكتروني “takafaful.naf.gov.jo“.

النقر على برنامج تكافل 1.

تسجيل جديد لأول مرة.

كتابة الرقم الوطني لرب الآسرة.

رقم الهوية الشخصية.

تسجيل رقم الهاتف للتواصل.

وفي حالة وجود حساب على البرنامج يتم كتابة “الرقم الوطني، كلمة المرور”.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على حفظ.

الموافقة على الإقرار والتعهد.

إرسال الطلب.

موعد بدء التسجيل

يبدأ التسجيل على برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1″، من يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 ويستمر لمدة شهر، على أن يتم فحص الطلبات وتحديد المستوفي منها للشروط وإرسال رسائل للمقبولين وتحديد موعد للصرف خلال فترة قصيرة.

الدعم التكميلي تكافل 1

أعلن برق الضمور المدير العام لصندوق المعونة الوطنية.

عن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ 140 مليون دينار أردني لتغطية الدعم النقدي المقدم لبرنامج تكافل 1.

حيث زادت المخصصات خلال موازنة هذا العام نظراً لضم 50 ألف آسرة جديدة ممن يستحقون الدعم.

على أن يتم التسجيل إلكترونياً خلال فترة محددة ليبدأ بعدها فحص الطلبات وتحديد موعد الصرف.

ومن المتوقع أن يحدث تعديل على نظام الصرف، بحيث يكون كل شهر أو شهرين على الأكثر وليس ثلاثة أشهر كما هو متبع الآن.

ويعتبر هذا البرنامج من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل.

والآسر الأشد احتياجاً والتي تتوافر لديها مقومات وشروط الحصول على الدعم النقدي.