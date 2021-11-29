أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بشأن صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وطرق الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بسبب الظروف الراهنة من تحور فيروس كورونا الى تحورات عديدة وإنتشار الفيروس في بعض الدول مؤخرا كان قرار المملكة بحظر دخول مواطني بعض الدول والتي ينتشر فيها الفيروس المتحور مؤخرا ووقف رحلات الطيران لهذه الدول، وإتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية المشددة للمسافرين للمملكة وإتخاذ جميع الإحتياطات والإجراءات الوقائية والتأكد من أخذ جرعات من لقاح كورونا للجرعات المقررة والتأكد من خلو الراغبين لدخول المملكة من إصابتهم بالفيروس من خلال المسحات المقررة والعزل حتى تنتهى فترة التأكد من خلوها تماما من الاصابة بالفيروس، وفي ظل التطورات الأخيرة بسبب انتشار وباء كورونا ومتحور أوميكرون الجديد، ونظرا لما كان مقرر من غرامات كبيرة لعدم تجديد الاقامات وانتهاء موعد تجديدها لظروف منع دخول المملكة بسبب الاجراءات، كان الامر الملكي من خادم الحرمين حيث بدأت المديرية في تنفيذ القرار الملكي الهام الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتضمن القرار الجديد تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة آليًا وبدون أي رسوم للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م، مع إستثناء الوافدين والمغتربين ممن إستكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، وتضمن القرار أن يتم التجديد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى الدخول إلى المواقع الرسمية أو الذهاب للمديرية، ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في الوقت الذي تم فيه تخفيف قيود السفر بين المملكة ومصر، مع تطبيق الحجر المؤسسي في المملكة لمدة 5 أيام فقط، اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، وللتاكد والاستعلام من تجديد الاقامة، يكون مقالنا من خلال موقع ثقفني نوضح الطرق العديدة للإستعلام عن تجديد الإقامة بإحدى الطرق التي نوضحها داخل المقال.

كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر:

يمكنك الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الوقوع في الغرامة لعدم التجديد حيث أن الغرامة للمرة الأولى هي 500 ريال وإذا تكرر الأمر فإن الغرامة للمرة الثانية هي 1000 ريال والعقوبة في المرة الثالثة هي الإبعاد وترحيل المغترب لإنتهاء إقامته داخل الأراضي السعودية يمكنك الاستعلام عن صلاحية الاقامة عن طريق بوابة مقيم بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر. قم بالضغط على أبشر للأفراد. قم بكتابة بياناتك ثم قم بالضغط على دخول. في أسفل الصفحة الرئيسية ستجد العديد من الخدمات قم بالضغط على صلاحية الإقامة. ستفتح صفحة أخرى قم بكتابة رقم الإقامة وكتابة الرموز المرئية ثم الضغط على كلمة عرض. سيقوم الموقع بفتح صفحة أعلى الشاشة وموجود بها تاريخ انتهاء الإقامة باليوم والشهر والسنة الهجرية. وإن كانت الإقامة منتهية سيظهر شريط أحمر مدون عليه وقت انتهاء الإقامة.

اولا الدخول إلى الموقع الالكتروني لبوابة مقيم. قم بكتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور ثم الضغط على دخول. من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على إدارة المقيمين. قم بالبحث عن( بحث عن مقيم _ إصدار إقامة _ نقل إقامة _ تمديد إقامة). اختار البحث عن مقيم. في الصفحة التالية قم بإدخال رقم الإقامة. ستظهر لك نتيجة البحث بعد الضغط على كلمة بحث. ستجد في النتيجة حالة الإقامة والوظيفة وتاريخ إصدار الإقامة. ستجد موعد الانتهاء بالتاريخ الهجري ( من أعلى الصفحة ستجد خيار خدمات الجوازات قم بالضغط عليها). قم باختيار تأشيرة خروج وعودة وبعدها قم بالضغط على استمرار الدفع. هنا سيظهر لك تاريخ الإقامة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وهنا لا تقم بأي خطوة ولا تقم بالدفع هي فقط إحدى الطرق التي من خلالها تتعرف على موعد انتهاء صلاحية الإقامة.

كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة مقيم:كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال sms

عن طريق هاتفك يمكنك معرفة صلاحية الإقامة من خلال رسائل الهاتف المحمول وذلك باتباع الخطوات التالية:

من جوالك قم بفتح إرسال رسالة جديدة وقم بكتابة 12 ثم علامة نجمة متبوعة رقم هوية الكفيل ثم رقم إقامتك وإرسالها بحسب نوعية شبكة الجوال لديك. لمشتركي خطوط سوا 8889994 . لمشتركي موبايلي 62444 . لمشتركي زين 709444 . بعدها ستأتيك رسالة موضح فيها تاريخ صلاحية إقامتك علماً بأن الرسالة مدفوعة من رصيد جوالك.

كيفية الإستعلام عن طريق الرقم الموحد:

من خلال الرقم الموحد للدعم الفني الخاص عن طريق أبشر يمكنكم التواصل معهم من خلال رقم 920020405 وإعطاء رقم الإقامة وهم سوف يخبروك بموعد انتهاء الصلاحية.