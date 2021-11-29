استخراج وثيقة العمل الحر بمنصة العمل الحر freelance

استخراج وثيقة العمل الحر، أحد الأسئلة الهامة التي يتداولها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ألا وهي طريقة استخراج وثيقة العمل الحر، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الي توفير وثيقة العمل الحر التي تعتبر أحد الوثائق الرسمية من أجل التعاون لتقديمها بعدد من الخدمات، ويتم استخدام وثيقة العمل الحر في توظيف الشباب، ويتم ذلك عبر مجالات العمل المختلفة التي تناسب المؤهلات الخاصة بكل فرد، حيث يتم العمل علي إنشاء مشروعات تساعد علي تحقيق الدخل للأفراد بالمملكة، وبشكل عام تهدف الوثيقة الي مساعدة الجميع علي ممارسة كافة الأعمال الحرة التي يفضلها كل شخص بأي مجال، وسوف نوضح لكم طريقة استخراج وثيقة العمل الحر.

استخراج وثيقة العمل الحر

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية القيام باستخراج وثيقة العمل الحر من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها من جانب الوزارة علي النحو التالي:

يجب الدخول علي موقع الخدمة: منصة العمر الحر.

يجب اختيار تبويب “إصدار وثيقة عمل الآن”.

يتم تسجيل المهنة التي يرغب كل شخص في ممارستها.

يجب تسجيل جميع المعلومات والبيانات التي يتطلب تسجيلها ثم التأكد من تسجيلها بطريقة صحيحة.

يتم رفع وإرفاق جميع الأوراق والمستندات التي تحتاج إليها المنصة خلال التسجيل، والتي من خلالها يتم إثبات الهوية الخاصة بالمتقدم وتوضيح المؤهلات الحاصل عليها.

يجب اختيار “إصدار الوثيقة”.

سوف يتم مراجعة الطلب الذي تم تسجيله، علي أن يتم إخطار الشخص برسالة عبر جواله تفيد بالموافقة علي استخراج الوثيقة أو أن يكون قد تم رفض الطلب الذي تم تسجيله.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر

يتم الموافقة علي إصدار وثيقة العمل الحر من جانب وزارة الموارد البشرية من خلال توافر الشروط التالية: