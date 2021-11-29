موعد حفل الكرة الذهبية 2021 اليوم ومحمد صلاح ينافس بقوة

يترقب العالم موعد حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين لمتابعة الفائز بالكرة الذهبية هذا العالم وسط منافسة بين أكثر اللاعبين تأثيرا مع أنديتهم ومنتخباتهم للموسم المنقضي، وكان محمد صلاح قد نجح في الدخول إلى القائمة المختصرة والنهائية لجائزة أفضل لاعب والحصول على جائزة “البالون دور” والكرة الذهبية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021

من المرتقب أن تقام حفل الكرة الذهبية في باريس اليوم الإثنين، حيث ينطلق حفل توزيع الكرة الذهبية في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

اللاعبين المتنافسين للحصول على الكرة الذهبية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة ضمت كلا من كريم بنزيمة وكيفين ديبروين وكريستيانو رونالدو وهالاند وجورجينو وكانتي وليفاندوفيسكي ومبامبي وميسي ونيمار ومحمد صلاح.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد أتاح عبر موقعه إمكانية تصويت الجماهير على جائزة الكرة الذهبية، حيث يسمح للجمهور بالتصويت على أن يكون لهم دور في تحديد الفائز في الكرة الذهبية رفقة مدربين المنتخبات الوطنية والخبراء الرياضيين من أجل إعلان الفائز بالكرة الذهبية.

يذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية هي المعنية بتوزيع جائزة الكرة الذهبية والأفضل في العالم بعدما تم تقليل عدد اللاعبين المرشحين وإعلان القائمة النهائية، وجاء ابرز المتواجدين في القائمة النهائية لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح.

هذا ويقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه في باريس، حيث يعد المسرح من الأماكن العريقة في باريس، ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورا قويا من جانب لاعبي الكرة الحاليين والسابقين على خلفية الحفل.

وتعطى جائزة الأفضل في العالم لأكثر اللاعبين تأثيرا في منتخبات بلدانهم وأنديتهم، حيث يقوم مدربين المنتخبات والكابتن الخاص بكل فريق وصحفي متخصص من كل دولة ومسجل في الإتحاد الدولي لكرة القدم بإعطاء صوته بأفضل لاعب في العالم.

أعلن الإتحاد الدولي أن الفترة التي سيتم على أساسها تحديد أفضل لاعب في العالم ستكون من الثامن من أكتوبر العام الماضي وحتى السابع من أغسطس العام الجاري.

هذا وتعد الكرة الذهبية من الجوائز السنوية والتي تمنح من مجلة فرانس فوتبول، وتعطى لأفضل لاعب وبدأ منحها عام 1956 وكانت من نصيب ستانلي ماثيوس.