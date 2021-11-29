موعد قرعة كأس العالم للأندية وترقب الهلال السعودي والأهلي المصري والقنوات الناقلة للقرعة

ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021، والتي سوف تقام في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الأهلي المصري ممثل قارة أفريقيا، والهلال السعودي بطل قارة أسيا، لذلك تحظى قرعة كأس العالم للأندية بمتابعة كبيرة جداً داخل الوطن العربي، والعالم وفي مصر والسعودية على وجه الخصوص، وتعد بطولة كأس العالم للأندية من أهم البطولات، وهي تقام ضمن بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبمشاركة الأندية الأبطال في جميع قارات العالم، لذلك هي بطولة عالمية تضم أفضل أندية العالم، لذلك تعد من أقوى البطولات على مستوى الأندية.

وسوف يشارك فيها في نسختها الحالية الأهلي المصري بطل أفريقيا، صاحب المركز الثالث في البطولة الماضية، وصاحب أكبر مشاركات في كأس العالم، فقد شارك الأهلي من قبل في 6 مناسبات، أما الهلال السعودي فقد تأهل لكأس العالم للأندية مرة واحدة في عام 2019، وحصل خلالها على المركز الرابع، لذلك يطمح جماهير الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية في هذه النسخة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

تستضيف مدينة زيورخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية، لذلك تتجه أنظار ومتابعي الساحرة المستديرة صوب المدينة السويسرية، وذلك حسب التوقيتات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:00:- بتوقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن.

20:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للحدث العالمي

هناك اهتمام إعلامي كبير بإجراء القرعة، خاصةً في مصر والسعودية لمشاركة الأهلي المصري والهلال السعودي في هذه النسخة، ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات إجراء القرعة على شبكة قنوات بي إن سبورت الإخبارية كما أنه من المتوقع أن يتم النقل أيضاً على قناة بي إن سبورت المفتوحة، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة beIN Sports.

موعد انطلاق البطولة

كان من المقرر أن تنطلق البطولة القادمة في الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، لكن تم تأجيلها وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال حفل إجراء القرعة، وجدير بالذكر أن الأندية المشاركة في البطولة هي كلاً من، الأهلي المصري والهلال السعودي وبالميراس البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومونتيري المكسيكي.