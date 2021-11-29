جدة - نرمين السيد - حذر كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض أنتونى فاوتشى اليوم الأحد من أن الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن تواجه موجة خامسة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الملقحين ومتلقى الجرعة المعززة قد يحد من شدتها.





وقال فاوتشى - فى تصريحات نقلها الموقع الإلكترونى لشبكة (سى بى إس) الأمريكية - "نحن بالتأكيد أمام احتمالية دخولنا موجة خامسة من الجائحة"، مشيرا إلى أن الموجة الخامسة وشدتها ستتوقف على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أن هناك 62 مليون أمريكى مؤهلين للحصول على اللقاح لكنهم لم يتلقوا أى جرعات بعد، وهناك ملايين ممن تلقوا اللقاح منذ 6 شهور على الأقل وحاليا بدأت مناعتهم ضد الفيروس تتضاءل وهو ما يعنى أنه ينبغى عليهم تلقى جرعة معززة.

وأوضح فاوتشى أنه "إذا تلقى جميع المؤهلين اللقاح وكذلك الأطفال بين 5 إلى 11 عاما واستطعنا تحقيق ذلك بنجاح يمكننا تخفيف حدة أى زيادة فى أعداد الإصابات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: أمريكا تواجه موجة خامسة محتملة لجائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.