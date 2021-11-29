إصابة شرطى بطعنة سكين خلال هجوم فى باريس

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أكدت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 3 أشخاص على خلفية الهجوم بسكين الذى وقع على رجال شرطة فى مدينة كان.
وأشار موقع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المهاجم كان يملك محلا صغيرا، فيما تحاول الشرطة حاليا، فهم دوافع الجانى.
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