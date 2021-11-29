بعد بدء انتشار «أوميكرون» .. الصحة العالمية تدعو إلى بقاء حدود الدول مفنوحة

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، فى وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشى متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى أنحاء العالم.





وقالت المنظمة فى بيان لها إنها "تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبنى مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر". وأضافت: "من الحيوى دعم الدول التى تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة فى الوقت الملائم". ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فى مداخلة متلفزة مساء الأحد الدول التى فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحور "أوميكرون" إلى رفعها بشكل "فورى وعاجل"، معتبرا أن الإجراء يفتقر إلى "مبرر علمي". وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماما والذى يبدو بمثابة تمييز بحق بلادنا والبلدان المجاورة" التى طاولها الإجراء نفسه. وحظرت دول عدة، خصوصا أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية. والجمعة، أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطنى دول فى المنطقة المذكورة

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