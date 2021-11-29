كندا تعلن تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأحد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2"، أو إذا كان يتسبب بمرض أشد خطورة.

وأثار اكتشاف هذا المتحور، الذى صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.