رئيس جنوب إفريقيا : التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن حكومته شكلت فريق عمل لإجراء مشاورات لجعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزامياً فى أماكن محددة، مؤكداً أن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة متحور "أوميكرون" والحد من تداعيات الجائحة.





وقال فى كلمة متلفزة حول الوضع الوبائى إن بلاده ستواجه موجة رابعة من كوفيد-19 فى غضون أسابيع بعد أن أدت السلالة أوميكرون الجديدة إلى زيادة الإصابات فى إقليم جاوتنج الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وأضاف أن السلطات لن تدرس فرض قيود أو إغلاق اقتصادى فى الوقت الحالي.

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