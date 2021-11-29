فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة الفرنسية فى بيان لها أن المصابين المحتملين هم أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا خلال الأيام الـ14 الماضية وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. ولفتت إلى أن السلطات الصحية تبذل جهودها لتحديد المصابين فى أقرب وقت ممكن لعزلهم، وحجر جميع الأشخاص المخالطين لهم.

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