sbis.hrsd.gov.sa طريقة تسجيل الضمان المطور الجديد على الرابط الجديد الذي تم تفعيله من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من خدمات الوزارة طوال السنوات الماضية، من فئة المحتاجين وذوي الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل والمهجورات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، لتحديث البيانات لديهم وإدخالها ضمن قاعدة بيانات الوزارة على الرابط المفعل الجديد، كما يتم استقبال الطلبات الجديدة وفق الآلية الأحدث التي أطلقها النظام الاجتماعي الجديد، والتي يكن لها معاملة مختلفة حسب النظام المطور، نتابع معكم بالشرح التفصيلي والفيديوهات الشارحة للتعرف أيضا على شروط القبول ومواعيد الإعلان عن الأهلية.

sbis.hrsd.gov.sa طريقة تسجيل الضمان المطور 1443 شرح شروط قبول الطلب والأهلية الجديدة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتقديم العديد من الخدمات طوال السنوا الماضية، حيث اندمجت كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لتعميم الاستفادة والخدمات لأكبر عدد من الشعب السعودي، حيث قامت بتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتوظيف والتأهيل وكذلك التدريب بالاتفاق مع العديد من المؤسسات الاجتماعية الحكومية بالمملكة، وتم تقديم مليارات من الريالات للطبقات الفقيرة من الشعب السعودي طوال الأعوام الماضية، وتهدف المؤسسة الاجتماعية لخلق التوازن المطلوب بين فئات المجتمع الغنية والفئات الفقيرة والاشد فقرا، والذي يؤدي بالنهاية للسلام الاجتماعي والتضامن المجتمعي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية النظام المطور الجديد لتوسيع رقعة الاستفادة بين الطبقات الفقيرة من الشعب السعودي وكذلك تخصيص الدعم للفئات الأشد احتياجا لهذا الدعم لضمان أن يتم توصيل الأموال والخدمات الكبيرة إلى الفئة الأشد احتياجا، ويتم مراجعة جميع بيانات المسجلين حديثا لدى الوزارة وكذلك الذين قاموا بتحديث بياناتهم مع قاعدة البيانات العامة في وزار الداخلية السعودية والمراجعة مع مصلحة الجوازات للتأكد من الإقامة المستمرة بالمملكة وعدم السفر خارجا، كما تقوم بتعزيز البيانات العامة للشعب داخل المؤسسات العامة.

شروط التسجيل في منظومة الدعم والحماية بالوزارة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الشروط العامة للتسجيل القبول في برنامج الضمان الاجتماعي فيها، والذي استمر طوال الأعوام السابقة، بينما قامت بتحديث شروط وبنود جديدة في الاستفادة والاستحقاق وكذلك الفئات التي يتم شمولها ضمن المنظومة الاجتماعية، ويتم التقييد في صرف الرواتب بالنظام الجديد وفق الشروط الجديدة والذي يهدف لوصول الدعم للفئة الأكثر استحقاق، وتتلخص الشروط في التالي:

أن يكون المسجل بالمنظومة من الجنسية السعودية.

لا يجب أن يكون من المستفيدين أو الساكنين في أحد دور الرعاية أو السجون السعودية.

يجب أن يكون من الموجودين بالمملكة باستمرار وغير معتادي السفر إلى الخارج، حيث يتم مراجعة الأسماء مع مصلحة الجوازات السعودية.

لا يجب أن يكون للمستفيدين أملاك عقارية أو حيازات زراعية يستفيد منها بدخل شهري أو سنوي.

يتم تسجيل جميع دخل الاسرة في التسجيل بالرابط الجديد للضمان والذي يشمل دخل الزوجة أو راتب حساب المواطن أو غير ذلك.

لا يتم قبول طلب المطلقة التي تسكن في بيت أسرتها للحصول على راتب مستقل للضمان إلا أذا كان لها منزل منفصل.

لا يجب أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أكثر من 1100 ريال، والذي يؤدي للخروج من الحد الأدنى للاحتياج.

حساب الدخل الشهري للفرد والاسرة

يكون من الهام للمستفيد لضمان لحصول على الدعم من الوزارة ضمن المنظومة الجديدة أن يقوم بتسجيل الدخل الخاص بالأسرة، ويتم قبول الطلبات للحد الأدنى للراتب للذين يحصلوا على رواتب من وظائف، بحد أدنى 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد، كما يتم تسجيل عدم وجود دخل أو الحصول على دعم من مؤسسات اجتماعية أخرى من المملكة، ويتم مراجعة قاعدة بيانات المستفيدين للتأكد من المعلومات، وتقوم الوزارة بتعميم الشروط على جميع الراغبين في التسجيل أو تحديث البيانات بينما يتم استثناء أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المعرضين لحوادث تعوقهم عن العمل حيث يتم احتساب نظام خاص بهم، وتقوم عدد من المؤسسات بمساعدة فئة المشمولين بالضمان في المملكة وخاصة المؤسسات التي تقوم بتوزيع أموال الزكاة، كما قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في عدد من المرات بإيداع مبالغ نقدية كبيرة في مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان، ويتم احتساب الحد المانع للحصول على دعم الوزارة حسب الجدول التالي:

عدد أفراد الاسرة مبلغ الاستحقاق النقدي في الشهر الحد المانع للضمان الاجتماعي في الشهر

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

متي يتم إيقاف الرتب الشهري للمواطن

يتوقف الحصول على الراتب الشهري على:

استمرار الاستحقاق والذي يستمر المواطن في نفس الظروف والوظيفة التي يكون الدخل الشهري فيها يستحق المساعدة من الوزارة، وفي حال الحصول على وظيفة أعلى أو الحصول على دخل على يجب أن يقوم المواطن بالتسجيل على أن تبحث الوزارة استحقاقه.

في حالة وفاة المستفيد يتوقف الحصول على الدعم الشهري، ويتم مراجعة ذلك مع قاعدة البيانات العامة للمملكة بوزارة الداخلية.

التحاق المطلقة بمنزل ألها ينع عنها الحصول على الدعم، حيث يتم احتسابها ضمن راتب الاسرة ولا يتم الحصول على راتب الضمان إلا أذا كان لها منزل منفصل.

إذا ثبت تغير في البيانات المسجلة لدى الوزارة أو تغير الظروف النقدية والدخل الشهري للمستفيد يتم إيقاف الراتب عنه.

كما يتوقف الراتب في حال لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في الوقت المطلوب لذلك.

في حال التلاعب بالبيانات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.

يتم استقبال تحديث البيانات والتسجيل الجديد بالموقع المطور ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.

كيفية احتساب الحد الأدنى للاستحقاق

يقوم المواطن المستقل بتحديد جميع الدخل الشهري له، إذا كان فرد أو دخل الاسرة إذا كان المسجل رب أسرة، ثم يتم خصم نسبة 50% من قيمة هذا الدخل ثم يتم بعدها إضافة ما تم خصمه من الدخل غير المحتسب من الدعم الحكومي، يتم تعميم هذا النظام على جميع المستفيدين باستثناء نظام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، التأهيل الشامل.

يستمر عمل الموقع القديم حتى 23 مايو بينما يجب التسجيل والإسراع بتحدث البيانات على رابط الضمان المطور. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري في الموقع القديم. يتابع المستفيد البيانات المسجلة له ويتم تغيير ما يلزم. يتم قراءة جميع الشروط الجديدة ويتم الإقرار بالالتزام بها. يقوم بحفظ جميع البيانات ثم تسجيل الخروج. يجب التأكد من البيانات من جديد بتسجيل الدخول مجددا ومراجعة البيانات الموجودة. في حال أخطأ المستفيد في البيانات يتعرض للحرمان من الراتب. تتيح الوزارة تقديم الاعتراضات للمسجلين الجدد بالموقع كما يتم دراسة الأهلية للمسجلين الجدد ويتم الرد عليها في ديسمبر 2021.

خطوات التسجيل في النظام الاجتماعي المطور الجديد وتحديث البياناتكيفية التسجيل عبر “نفاذ”

تكون بوابة الدخول الوطنية الموحدة طريقة أخرى للتسجيل حيث يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم عن طريق منصة النفاذ الموحد، ويقوم المستفيد بالدخول بحسابه الخاص على المنصة واستكمال البيانات أو تحديث المعلومات المسجلة في المنصة على أن يتم مراجعة البيانات والرد على الاستحقاق بالتسجيل الجديد في ديسمبر 2021.