سامسونج samsung تتحدى الجميع بساعة Galaxy Watch 4 الجديد بمواصفات عالمية تعرف على سعرها في مصر والسعودية

أعلنت شركة سامسونج Samsung بشكل رسمي عن أقوى الساعات الذكية لهذا العام ساعة Galaxy Watch 4 الجديدة، الساعة تضم مجموعة من المواصفات القياسية والرائعة التي تجعلها أقوى منافس لساعة آبل، وأهم ما يميزها هو تصميمها الجذاب والشبابي الأنيق، كما أن الساعة مقاومة ضد الغبار والماء حتى عمق 50 متر، الساعة تضم شاشة عالية الوضوح من نوع AMOLED بدقة 450×450 بكسل، كما أنها تضم مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية وقياس الأكسجين ومعدل ضربات القلب كل هذا وأكثر في ساعة Galaxy Watch 4 الجديدة.

سنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم المواصفات التي تتمتع بها ساعة Galaxy Watch 4 الجديد من سامسونج وهي:

من حيث التصميم

أهم ما يميز ساعة Galaxy Watch 4 الجديدة تصميمها الأنيق والشبابي.

الساعة مصنوعة بهيكل دائري مصنوع من الألمونيوم و واجهة من الزجاج، تضم ازاز من الجوانب للتحكم في الغلق والتشغيل.

أما الإسوارة فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم ضد الصدأ قابل للتغيير.

الساعة متوفرة بالوان عصريه الأسود، الأزرق، الوردي، الذهبي، الأخضر.

يصل وزن الساعة 44 جرام مما يجعلها سهلة في الاستخدام.

طولها 44.4 مم، عرض 43.4 مم، سمك 9.8 مم.

الشاشة

الشاشة من نوع أموليد AMOLED افضل انواع الشاشات لهذا العام.

يصل حجمها 1.4 بوصة، ودقتها 450×450 بكسل.

محمية بزجاج غوريلا.

النظام و المعالجة

تدعم نظام تشغيل الاندرويد.

نظام المعالجة Exynos W920 ثماني النواة بمعدل تحديث 1.18 هرتز.

الذاكرة و البطارية

المساحة المتوفرة في الساعة 16 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا رام.

البطارية يصل حجمها 361 ملى أمبير.

المستشعرات

الساعة تقوم بقياس الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، التسارع، الدوران.

الساعة مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر. تدعم البلوتوث و الواي فاي Wi-Fi. تدعم تقنية GPS، NF. تتبع الحالة الصحية أثناء النوم. تضم مجموعة من التطبيقات الرياضية، الخرائط. الساعة تقيس السعرات الحراية. تسمح بالتحكم برد على المكالمات الصوتية و الرسائل.

تم إطلاق ساعة Galaxy Watch 4 في الأسواق في منتصف شهر أغسطس الماضي بسعر 269 يورو أي ما يعادل في جمهورية مصر العربية 4900 جنيه مصري، وفي المملكة العربية السعودية 1199 ريال سعودي.